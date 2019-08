Opacan a pura sangre

Podríamos justificar y decir que cada raza tiene su público, pero la realidad es que en los dos clásicos pura sangre del sábado, el Debutantes, que ganó Entropía y el Ciudad de México que reclamó Can He Storm, (ambos de Cuadra G y D), no se respiró la misma emoción que en el Bank of America Challenge, de la raza cuarto de milla, donde triunfó Lafishingonabugsmoon teniendo todo en contra.

Nos dio la impresión de que mientras que en las carreras de velocistas se nota un deporte vivo y en evolución constante, en los pura sangre parecen atletas de segunda o tercera división. Por su parte, Lafishing.., único mexicano en el Bank of America Challenge a 440 yardas, fulminó a seis ejemplares estadunidenses, sacando medio cuerpo de ventaja.

Hasta la excitación de la gente cambia, es como si los dueños de pura sangre sufrieran por poner ejemplares en pista, mientras que a los cuartos hasta les faltan carreras y son caballos que podrían ir a Estados Unidos y competir contra cualquiera.

Esta misma semana veremos dos días de maratónicas eliminatorias de cuartos, mientras el viernes los pura sangre tendrán otra semana sin protagonismo. La raza reina de Sotelo tiene que ponerse las pilas si no quiere cederle el paso a los menospreciados (en México) atletas ligeros que cada vez son más populares entre la afición.