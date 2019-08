Conquista NY con su cumbia

Con un estilo propio y bastante pegajoso, el joven Israel Cortés Cortés, mejor conocido como ICC (su nombre abreviado), se ha convertido en un fenómeno musical en Estados Unidos, pues después de haber conquistado Nueva York, donde radica desde los 12 años, ha extendido su fama a toda la Unión Americana y México.

De visita en la redacción de BASTA!, el joven de 23 años, originario de Puebla, conquistó Nueva York desde temprana edad con su cumbia poblana y ratificó su éxito con el tema “Dónde estarás”, el cual alcanzó más de 95 millones de reproducciones en YouTube y es uno de los más tocados por los sonideros y las estaciones de música tropical en México y Estados Unidos.

“Creo que gran parte de mi éxito se lo debo a mis paisanos, pues muchos radican allá en Nueva York e incluso se le conoce como Puebla York, por la gran cantidad de poblanos que viven y trabajan ahí, entonces mis temas comenzaron a gustarles porque ahí predomina la cumbia y de ahí se extendió mi éxito a otros estados de la Unión Americana y México, por lo que constantemente estoy viajando de un país a otro”, señaló el joven talento.

Aunque reconoció que será muy difícil igualar o superar el éxito de “Dónde estarás”, sigue escribiendo temas con la intención de que le lleguen a la gente de ambos países.

“He estado trabajando muy fuerte para complacer a mi público pero es un reto muy duro, lo he tratado de hacer pero no es fácil; por eso en el nuevo álbum me tardé más de un año en lanzarlo y creo que lo logré porque la gente me ha respondido”, concluyó.