Disputan más que un campeonato

Luego de que Dalys se impusiera a Jarochita en la segunda fase eliminatoria por el Campeonato Mundial de Amazonas del CMLL, quedó lista la gran final y la caribeña se enfrentará a su ahijada Metálica, quien sorpresivamente se había vencido en la primera fase a Marcela para convertirse en la primer finalista.

Ahora la esposa de El Negro Casas tendrá la oportunidad de hacer valer su poder físico y consolidarse como la primera Campeona Universal de Las Amazonas, como lo ha venido pregonando a los cuatros vientos.

“Este torneo fue una sorpresa para Las Amazonas y ya estoy en la final, entonces, voy por ese campeonato, porque quiero ser la primera Campeona Universal de Las Amazonas y voy con todo a demostrar que soy la luchadora más poderosa del CMLL. Sobre mi rival es muy joven al lado mío, por lo que no me debo de confiar, pero estoy muy bien preparada, es mi ahijada y le he dado muchos consejos que ahora puede utilizar en mi contra, pero yo tengo más experiencia en duelos de campeonatos y lo tengo que demostrar”, señaló Dalys.

Por su parte, Metálica se dijo lista para romper con todos los pronósticos, pues muchos la ven como una víctima segura. “Las Amazonas venimos en plan grande y fui la primera finalista, fue muy grato vencer a grandes luchadoras y si ahora me toca enfrentar a Dalys y dice que no se va a tentar el corazón conmigo, yo tampoco; le quiero demostrar que a pesar de que Metálica es de la sangre nueva, vengo con todo, la moneda está en el aire y voy por ese campeonato”, sentenció.