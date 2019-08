No habrá pelea Adame vs Trejo

Después de tantos dimes y diretes entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, finalmente El Cazafantasmas compartió en exclusiva para Grupo Cantón que ya no habrá show, pues Adame no se presentó en el fecha acordada y además el actor fue a poner una orden de restricción para que no se le tocara.

“Nosotros le estábamos ofreciendo 700 mil pesos por subirse al ring, pero ya se le apestó porque no va haber pelea. Para mí es caso cerrado, no habrá pelea, no mientras haya una orden de restricción que le señor puso en un tribunal.

Trejo aseguró que el actor necesita ayuda psicológica urgente. “A fin de cuentas el que tiró el reto fue este señor y yo se lo acepté, y después ya no dio la cara, entonces ahora anda diciendo que soy un asesino serial. El tipo necesita terapia urgente, necesita tratarse con un médico porque ya no se controla, está enfermo”, finalizó.