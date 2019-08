La nueva voz del pop urbano

La colombiana está disfrutando del éxito de su nueva entrega “No será fácil”, sencillo que está arrasando en las redes sociales

Recién desempacada de Colombia, Loy, compartió con Grupo Cantón su gusto por la música, el cual la ha llevado a recorrer Latinoamérica con su música. Ahora está de estreno con su sencillo “No será fácil”.

“Mi nuevo sencillo ‘No será fácil’ está arrasando en las plataformas, me gusta tener carácter. Soy una mujer de armas tomar, la canción trata de eso, de que al hombre le tiene que costar trabajo enamorar a la mujer. El video se grabó en mi tierra, en Medellín y la verdad le está yendo muy bien, los fans lo han aceptado muy bien y va creciendo la cantidad de seguidores. ”

La artista viene de un legado musical. “Vengo de una familia de músicos y también estudié artes escénicas. Mi papá también canta y me enseñó muchas cosas. Empecé a componer hace poco, pero toda la vida he cantado bailado. Toda la vida me he presentado en festivales de la ciudad, en academias y más”.

La artista sueña con llevar su música por todo el mundo. “Llevo lo urbano desde chiquita, también todo lo internacional, lo anglo, el pop, crecí con Cristina Aguilera, Destiny’s Child, Lady Gaga y más. A sido más el proceso de encontrar el balance, realmente mi reto es encontrar ese sello fusionando ambas facetas, la actuación y la cantada”, dijo.