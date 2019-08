El crimen se infiltró en el Sistema de Aduanas

Acusó que la Administración General de Aduanas estaba “muy podrida”, y subrayó que, incluso algunas habían sido “infiltradas” por el crimen organizado.

Ciudad de México.– El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Administración General de Aduanas estaba “muy podrida”, y subrayó que, incluso algunas habían sido “infiltradas” por el crimen organizado.

Señaló que al igual que todo el gobierno, el Sistema de Adunas estaba secuestrado, “el gobierno estaba al servicio de una minoría rapaz, era un facilitador del saqueo”.

Dijo que con Ricardo Ahued al frente del Sistema de Aduanas, se está limpiando el gobierno de arriba para abajo.

Y un área que se está limpiando, es precisamente la de Aduandas, “y con Ricardo Ahued hay garantías de que vamos a ir mejorando todas las aduanas, en la frontera, en los puertos, en donde prevalecía la corrupción, incluso hasta organizaciones del crimen organizado tenían el control de puestos aduanales”, afirmó en conferencia de prensa.

Dijo que una de las más “infiltradas” es la Aduana de Manzanillo.

Sin abundar sobre los nombres de las organizaciones criminales que se habían hecho del control de las Adunas, el Presidente dijo confiar en que su estrategia de “limpia” de buenos resultados.

Frase

“Aprovecho para decirles a los servidores públicos que no corran riesgo porque no se va a

tolerar la corrupción. El que no quiera vivir con su sueldo o no le alcance, que le busque por otro lado”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México