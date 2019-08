La última si pierde, dice Chávez

San Juan de los Lagos, Jalisco.- Dos años y tres meses después, tras recibir una paliza de parte de Saúl Canelo Álvarez en Las Vegas, Nevada, Julio César Chávez Jr intentará reeditar su historia en los cuadriláteros, aunque esta vez con una sentencia que él mismo se impuso.

“Estoy obligado a ganar, la presión es mía, y es más grande. Si yo pierdo, me retiro, no tengo que perder con estos rivales. Voy a ir paso a paso, voy a trabajar muy duro y con mucha constancia y disciplina, cosa que no hice en mi carrera durante estos años”, dijo el púgil sinaloense en entrevista con TUDN.

Chávez reaparecerá esta noche ante un rival que, desde fuera, luce como uno a modo para regresar con el puño en alto, el colombiano Evert Bravo.

El Hijo de la Leyenda retorna a los ensogados con 33 años y una marca de 53 victorias, tres derrotas y un empate, en un combate pactado a 10 asaltos en la División de Semipesados, en el Salón Diamante Premier de San Juan de los Lagos.

Julio César Chávez Carrasco dijo acerca de la reaparición de su vástago que “he seguido de cerca su preparación en Tijuana y la verdad entrenó muy bien, se entregó y se disciplinó, lo veo muy fuerte, con condición”.

DATO

Fecha

La revancha entre Andy Ruiz Jr y Anthony Joshua por los título Pesados de la OMB, AMB y FIB será el próximo 7 de diciembre en Dyriyah, Arabia Saudita.