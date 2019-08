Cómo cotorrearla en CDMX

Les doy algunas sugerencias para que cotorreé en la CDMX con poco dinero, ya sabe usted como están las cosas a diarios, los tanques de gas y el peso devaluándose a todos nos tienen con el Jesús en la boca, con eso de que este el verdadero mercado libre, pero eso sí, los salarios no entran en el libre mercado.

Ni modo, como los aztecas, a caminar, un buen ejercicio, estaban esbeltos y nada panzones. Mire puede ir a Chapultepec pero como desde niño ha ido por el bosque le recomiendo unas caminatas por Coyoacán, empiece en Av. Universidad y Francisco Sosa, donde hay una capillita, la de Panzacola, y un puente, la calle está empedrada y va a ver las casas más bonita de estilo antiguo, como si estuviera en siglos pasados, eso si no se meta a ningún establecimiento, son cariñoso, llegando al jardín hay una verbena, ahí compre una nieve y cruce los jardines, cuando esté frente a la iglesia de San Juan Bautista entre y siga hasta el altar, ahí a mano derecha encontrará una capilla con un altar al más puro estilo barroco, salga del templo, por una puerta lateral, ahí encontrará un patio con sus arcos antiguos y se admirará de la tranquilidad que se respira.

Luego vaya al Jarocho, compre su vaso de café, eso sí, tiene que hacer una cola, regrese al jardín encuentre la calle de Higuera, la llevara a la Conchita que es una hermosa capilla del siglo XVII, y cerca venden deliciosos churros y chocolate.

¿O qué le parece la Alameda Central? Sí, no se ría, es muy hermosa, el chiste es caminarla, no es lo mismo ver los toros desde la barrera que pavonearse por el primer jardín que hubo en América, tiene bellas fuentes y no cobran por verlas y la entrada es libre no como hace siglos cuando no dejaban entrar a la gente común solo los que llevaban carruaje.