La máscara se destapa

¿Quién es la máscara? Es el nuevo reality de Televisa y aquí te presentamos todos los detalles del estreno.

Televisa está por lanzar su reality estelar de los domingos, ahora conducido por Omar Chaparro. Se llama ¿Quién es la máscara? Y el panel de jueces está conformado por Yuri, Carlos Rivera, Adrián Uribe y Consuelo Duval, la producción corre a cargo de Miguel Ángel Fox, quien ha estado al frente de realities como La Voz México.

Serán 16 personajes los que tratarán de mantener oculta su identidad mediante extravagantes máscaras, fabricadas exclusivamente para el programa. El panel de jueces tendrá que adivinar el famoso que se encuentra detrás del disfraz.

Los personajes del reality show serán abejorro, águila, camaleón, catrina, cebra, ciervo, conejo, gallo, gato, lechuza, marciano, minotauro, monstruo, panda, pez y zorro.

El programa se estrenará el 25 de agosto con Las Estrellas a las 20:30 de la noche, la co-conducción estará a cargo de Natalia Téllez. Hay mucha expectativa respecto a este programa, el cual ya fue grabado con anterioridad.

El formato está basado en el programa coreano The King of the mask Singer, el cual ha sido un éxito en varios países a lo largo del mundo.