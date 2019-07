No le interesa la herencia de su ex

La actriz solo desea que el hijo del empresario asesinado, Isaías Gómez, se encuentre rodeado de amor por parte su familia

A diez meses del asesinato del empresario y expareja de Sharis Cid, la actriz compartió a la salida de los juzgados de San Miguel Allende, que no le interesa nada del testamento, lo único que la ocupa, es que el hijo del finado, el pequeño Mathis Gómez, se encuentre rodeado de amor por parte de sus abuelos.

“No me interesa nada de la herencia, no me interesa nada del dinero, si no ya lo hubiera hecho desde hace 10 meses, solo quiero que Mathis esté bien, yo le prometí a Isaías que iba a cuidar de su hijo por siempre. A la familia de Isaías lo único que les deseo es que Dios les de consuelo y que amen a su nieto”.

La actriz está segura de que se hará justicia. “Confío en la justica terrenal, confío en Dios. El dolor va estar aquí, ese dolor lo voy a transformar en amor, desde hace mucho perdoné a los que nos hicieron tanto daño”

Sharis también compartió que tiene nueva defensa. “No puedo hablar de lo que sucedió en el audiencia, solo quiero decirles que estoy tranquila, hablé por Isaías. Ayer estaba muy dolida, muy triste, hoy estoy más fuerte por Isaías porque nadie nos lo va regresar, ahora, lo único que quiero es la verdad, tratar de regresar a mi centro, seguramente él querría ver a su hijo cumpliendo todos sus sueños”, finalizó.