Quiere tener hijos con Danilo Carrera

Después de que anunciaron su noviazgo en redes sociales, Michelle Renaud y Danilo Carrera están más enamorados que nunca, al grado que la actriz ya está pensando en tener hijos con su protagonista de Hijas de la Luna:

“Sí quiero ser mamá de más hijos, me gustaría no conocer a nadie más y que mi relación con Danilo funcione y tener hijos con él. Estaría muy bonito, hay que decretarlo, yo ya lo estoy decretando”, dijo.

Ella ya estuvo casada con Josué Alvarado, con quien tuvo un hijo; la actriz no descarta la posibilidad de volver a contraer nupcias, ahora con Danilo: “Es una decisión muy importante, no se toma a la ligera, sí estoy muy enamorada, pero falta un poco de tiempo, no sé cuánto. Me encantaría volver a casarme, enamorada una toma decisiones a la ligera, pero imagínate que Danilo lea esto, ¡ay no! Qué intensa”, declaró.

Respecto a la relación que tienen su pequeño hijo llamado Marcelo y Danilo Carrera, esto dijo: “Maravillosa, Marcelo lo quiere mucho y pregunta por él todo el día, tienen mucha química y es de mucha suerte porque hay gente que tiene química y hay gente que no y con los niños pasa igual, hay niños que no quieren a sus padrastros y pues no puedes obligar a nadie a querer a alguien”, finalizó.