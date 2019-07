2 años de éxito informativo

Bajo la batuta y experiencia de Gustavo Adolfo Infante, la sensualidad y perspicacia de Mónica Noguera y la frescura de Michelle Rubalcava, De primera mano despuntó como uno de los programas con la mejor información de espectáculos, razón por la que platicamos con el líder de espectáculos de Imagen Televisión, Gustavo Adolfo Infante.

“Estar en De Primera Mano, me ha costado mucho trabajo; yo no estaba incluido en Imagen Televisión, entonces me tuve que meter poco a poco, hasta que llegué y les gustó la propuesta de espectáculos que queríamos contar… Primero entré a Sale el Sol, El Minuto que Cambió mi Destino y finalmente De Primera Mano, en un horario malísimo que era de 1 a 2 de la tarde… Ante tanta insistencia mía me lo dieron de 3 a 5 de la tarde, entonces ha sido una labor de mucho trabajo”, comentó.

Argumenta que entrar a un canal nuevo, le ha costado lo doble que a los otros programas de espectáculos que están en televisión abierta.

“Entrar a un canal nuevo es complicado, sobre todo porque la gente no lo conoce y el reto fue que nos voltearan a ver y más cuando los otros canales tienen 25 años y 50 años de estar al aire”.

Recalca que a diferencia de los otros programas de espectáculos ha creado contenidos que han dado mucho de qué hablar.

“Hemos marcado agenda con entrevistas como Vicente Fernández con el hígado gay, el pleito de Alfredo Adame y Carlos Trejo, que m u c h o s l e dan el crédito a Hoy”.