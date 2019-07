De “La región salvaje” a “Narcos: México”

Like

México.- El reconocido director Amat Escalante, estuvo presente durante las actividades inaugurales de la segunda etapa del Festival internacional de cine en Guanajuato, un evento al que él se refiere como mágico y extraordinario, y como era de esperarse, a su llegada al Auditorio del Estado, la prensa y el público no dudo en abordarlo para conocer sobre su trabajo en la actualidad y sobre su última producción “La región salvaje”, lo que al respecto contestó.

“Estoy apenas escribiéndola (una nueva película), bueno, reescribiendo con mi hermano Martín, y espero en algunos años tenerla terminada. Apenas estamos en proceso de inspiración (en parte), y quiero hacerla aquí en Guanajuato. En el país suceden muchas historias a diario, y uno como cineasta debe llevarlas a la pantalla grande, pero yo me inspiro mucho en mi estado y en todo lo que sucede en el”, externó.

Sobre la temática que puede abordar en esta nueva historia, o de su posibilidad de repetir fórmula como con su gran éxito de “La región salvaje”, el cineasta esto comentó: “Ahorita no es sobre ciencia ficción la idea, pero igual ‘La región salvaje’ empezó no siendo ficción y ve cómo terminó”, dijo.

Amat ha sido elegido para participar en la nueva temporada de la serie de Netflix “Narcos: México”, donde ha tenido la oportunidad de dirigir a grandes estrellas como Diego Luna, como así lo relata: “Tuve mi participación en la nueva temporada de la serie de ‘Narcos: México’, en donde dirigí 4 capítulos, la mitad casi, y aprovechar el trabajar con actores así de profesionales como Diego Luna, estuvo impresionante. Todos siguen (el reparto), en la nueva temporada. A mí solo me contrataron para dirigir estos 4 y no puedo decir más, tienen que esperar. No estoy seguro del todo si estrena el año que entra”, afirmó.

Continuando con la serie, esto agregó: “La serie tiene de todo: humor, sangre, romance, es muy popular por ejemplo en la India o en Europa, y para dirigirla, leí sobre el tema porque me interesa, busque sobre la época en la que sucede, los 80’s, pero de verdad leí mucho. En estos 4 capítulos hay un poco más de sensualidad, yo me apliqué como siempre e hice mi chamba y están contentos en Netflix. Con ellos solo estoy contratado por episodios y de momento no hay nada más”, finalizó.