Emilio Maurer sale en defensa de Fidel Kuri

Ciudad de México.- Emilio Maurer, gran amigo de Ignacio Trelles, asistió al reconocimiento del que fue objeto el extécnico nacional, al que considera además de un gran estratega, un mejor ser humano.

“Es una gran suerte poder estar invitado por Nacho, una gran suerte admirarlo, porque Nacho Trelles es para mí lo mejor de lo mejor que he tratado en mi vida”, señala el exdirectivo del Puebla en los años 80 y 90 en entrevista para Grupo Cantón, en la que aprovecha para criticar lo hecho recientemente por la Liga MX, en su afán por alcanzar la cifra de 20 participantes.

“Para mí lo peor es haber quitado el descenso, si pierdes la categoría, ganar esa categoría con dinero no se vale, eso es manchar el futbol, el futbol es un deporte y es la prioridad, obviamente es negocio porque tiene que ser negocio, pero no pueden hacer barbaridades.

“Yo creo que eso se debe de olvidar y volver a lo de antes, el que pierda la categoría, que pierda la categoría, y que para volver, luche y haga las cosas bien, porque el que pierde la categoría, el cien por ciento de las veces, es por tonto, porque no hicieron las cosas bien, y que el hacer las cosas tontamente lo arreglen con dinero, en el deporte es vergonzoso”, asevera Maurer Espinoza, quien acepta que la competencia nacional sí puede llegar a 20 clubes, pero de la forma correcta.

“La República Mexicana es muy grande, no que se junten dos o tres equipos en una sola plaza, pero sí que haya diferentes plazas y que se expanda el futbol lo más que se pueda

“Es importante que sean equipos que tengan la potencialidad económica para que no estén causando lástima, porque el futbol es caro, que sean equipos que los apoyan las empresas grandes, poderosas; 20 equipos están bastante bien y en el Ascenso MX que jueguen los que pueden subir, que certifiquen a todos, pero que no salgan con su babosada de que ganaste pero como no estas certificado no subiste, y tú que bajaste, con dinero te quedas, esas son mamadas”, lanza.

Sin embargo, la más reciente escuadra que logró mantener la categoría a través del pago de los 120 millones de pesos, fue el Veracruz de Fidel Kuri, un cercano a Maurer y que hasta hace una semana aún mantenía adeudos con jugadores y entrenadores.

“Ya pagó; yo no critico al Veracruz porque (Fidel Kuri) es mi amigo, y lo estimo mucho, es una gente apasionada, una gente entregada y el futbol necesita eso, necesita directivos entregados, apasionados, obviamente comete errores, porque sí, los comete uno, pero yo prefiero un directivo apasionado y entregado a un pazguato que le vale madres si gana, pierde o empata y Fidel no es así; ya pagó no hay problema”, asegura el poblano, quien se ve en el espejo del mandamás de los Tiburones Rojos, por ser personajes polémicos.

“Sí, (Fidel Kuri) es incómodo porque dice la verdad y los que decimos al verdad en el futbol mexicano… yo fui muy incómodo, yo sigo siendo non grato y lo tengo como un triunfo en mi vida, yo me considero grato porque los non gratos son ellos, no los directivos, la Federación Mexicana de Futbol”.

Directivos como Maurer y Francisco Ibarra, fueron esenciales para que el balompié nacional traspasara fronteras con su participación en los torneos de Conmebol.

“Ahora fíjate, ya se acabó la Copa América, ya se acabó con la Copa Libertadores, ahora vamos a hacer unos grandes partidos en Estados Unidos, que es explotar a nuestro paisanos de allá que están ávidos de oír México, de ver la bandera mexicana y que los están explotando porque ahora llevan equipos de pipiripau (sic) y se llena el estadio, y eso la verdad no se vale, no deben de hacerlo”.

El exdirigente de 80 años, también criticó al Puebla, su Puebla, equipo que no ha vuelto a alzar un título de Liga precisamente desde su gestión.

“Al Puebla lo han vuelto un programa de televisión y mientras el Puebla sea un programa de televisión así seguirá. Juegan a una hora incomoda, viernes a las 21:00, fíjese nada más, acaba a las 11:30 o 12:00 y la gente llega a su casa a las 2:00 de la mañana, es de retrasados mentales, pero a ellos no les importa eso, les importa el programa de televisión.

“El viernes pasado fue vergonzoso la gente que fue, era el inicio de la temporada; yo me acuerdo que en nuestro tiempos, al inicio de la temporada hacíamos una fiesta, aunque sea echábamos cohetes, fuegos artificiales, hacíamos algo para sentir que iniciábamos una nueva época, y ahora las tribunas vacías y para acabarla de joder perdimos 1-3”.

Para Maurer, el problema de La Franja radica en el escaso interés de quienes hoy manejan al conjunto de la Angelópolis.

“Cuando el Puebla perdía, en mi casa era una tragedia, ese día ni el amor hacíamos porque estabas totalmente hecho trizas y si el directivo eso lo sufre y lo enseña, lo pasa a los jugadores, pero sí el jugador sabe que si gana, empata o pierde es igual, pues entran en la mediocridad, en el Puebla con nosotros no se valía perder”, sentencia un Maurer siempre polémico.