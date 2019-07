Al que no le guste la 4T, que se vaya, AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su absoluto respaldo a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pues “no queremos que se vaya”, a diferencia de otros casos, que sí esperaría su renuncia.

“Decirles que estoy muy contento con el trabajo que está haciendo la secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero, que es extraordinaria como profesional, tiene mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con la impartición de justicia. Es una mujer con convicciones, defensora de las mujeres y muy trabajadora”.

Añadió que Sánchez Cordero está todos los días desde antes de las seis de la mañana está en el Gabinete de Seguridad. Entonces, estamos muy contentos con ella y no queremos que se vaya. No es como otros casos en donde si nos gustaría que…

—¿Cómo quién, señor presidente?

—No, no, no, los que están ahí agazapados, que vienen de tiempo atrás, que no comparten el proyecto nuevo, que no están a favor de la 4T, que quisieran que continuara la mismo.

Continuó: “En un acto de honestidad deberían de decir: ‘Ya me voy, esto no me gusta, no estoy de acuerdo’. Y no son trabajadores de base, porque se podría alegar: ‘Es que de eso viven’. No, ellos podrían ir a trabajar a un banco o a una calificadora, a dar clases a una universidad de buen nivel económico, de esas que tienen buenos ingresos, porque cobran bastante colegiatura o bastante por las colegiaturas, pero no es el caso de la licenciada”.

López Obrador dijo que otro de los problemas que enfrentan es la resistencia a las medidas de austeridad, por lo que el próximo lunes se reunirá con el titular de Hacienda, Arturo Herrera, para tomar decisiones definitivas.

“Quedan todavía las direcciones adjuntas, porque hay una resistencia a que no se cancelen, es lo que pasa en todos los cambios; por eso viene bien recordar el por qué se le llamaba a los conservadores reaccionarios, que esa es la reacción ante los cambios: el oponerse, el resistirse. Bueno tenemos esas resistencias al interior y ahí andan pensando que van a burlar la norma”, puntualizó el presidente.

Sobre qué va a pasar con todas esas plazas de Direcciones Generales Adjuntas, así como otro tipo de personal que ya no debería existir en el gobierno, como choferes, asesores y asistentes, fue muy claro. “Como va a elaborarse el presupuesto nuevo sencillamente ya no van a existir estas plazas y ¿cómo van a cobrar?, me refiero a los de arriba”.