Niegan ser pisoteados por El Recodo

Like

A pesar de que banda Los Recoditos se encuentra festejando 30 años de trayectoria, mucha gente piensa que desde siempre han estado bajo la sombra de banda El Recodo por pertenecer a la misma empresa y eso les ha impedido trascender al nivel de La Madre de todas las bandas o de otras agrupaciones, lo cual negaron rotundamente durante la presentación de su álbum Perfecta.

“Mucha gente piensa que porque somos parte de la empresa de la familia Lizarraga, la cual maneja las carreras de Recodo y Recoditos, no tienen retenidos y con un pie en el cuello pero es todo lo contrario porque doña Chuyita, Poncho y Joel Lizarraga siempre están al pendiente de la agrupación y de que todo marche a la perfección, nos dan publicidad en radio y televisión, en imagen; entonces, creo que no estamos detenidos, sino todo lo contrario porque nuestros patrones nos dan todo lo que necesitamos para triunfar”, señaló el vocalista Samuel Sarmiento.

Sobre la intempestiva salida de Luis Ángel Franco, El Flaco, quien fue su vocalista principal durante 16 años, aseguraron que no les afectará. “Recoditos no es una banda de nombres, es de hombres y aunque durante 16 años estuvo marcada la voz de El Flaco no pasa nada, el tendrá su historia aparte ya como solista y nosotros seguiremos con Samuel Sarmiento y Rafael González en las voces para que haya Recoditos por mucho tiempo más”, aseguró Marco Figueroa, pionero de la banda.