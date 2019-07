Mildred Mota ¡No más BULLYING!

Like

Por Edwin Hernández.

Mildred Mota junto con Sara Cavazos, Christel Klitbo y Odemaris Ruiz, protagonizan la puesta en escena Bullying Rosa: Cosa de niñas es una obra que busca sensibilizar a la audiencia sobre el maltrato entre adolescentes durante la etapa escolar, explorando la violencia que las niñas pueden recibir y generar.

La historia es una trama en donde la bully de la escuela, quien tras 15 años de no ver a sus contemporáneas, organiza una reunión con sus ex compañeras de la secundaria por medio de las redes sociales, las mismas que tanto usó para lastimar a quien se podía en su época estudiantil. El encuentro de los personajes invitados a la tertulia de ex condiscípulos muestra algunas de las conductas generadas a partir de este tipo de conductas antisociales, así como las consecuencias que el bullying y el cyberbullying pueden ocasionar en las víctimas de estas acciones.

“La idea es explicar que el bullying no es correcto y no debe de estar sucediendo. Que en caso de experimentar este problema, hay que pedir ayuda”, dijo Mildred Mota en entrevista para Diario basta.

Bullying Rosa ha presentado funciones privadas en algunos puntos de la Ciudad de México catalogados por las autoridades capitalinas como polígonos de violencia y actualmente se presenta todos los sábados en el foro Bellescene, de la colonia Narvarte a las 17:00 hrs.

Al finalizar la obra, se brinda un taller participativo de concientización sobre el acoso escolar.