Invitará a sus compañeros

La cantante y actriz Dulce María frena los rumores de que no invitará a su excompañeros de RBD a su próxima boda de la mano de su prometido, Paco Álvarez… En una charla amena la cantante compartió a Diario BASTA! sobre el momento que vivirá en breve y que la tiene completamente ilusionada y feliz:

“Sí, claro que invitaré a todos, solo que todavía no tengo la fecha, ni la invitación, pero cuando la tenga ya los invitaré, somos compañeros y amigos de vida y bueno, este momento es para disfrutarlo con gente buena y hasta hoy estamos comprometidos, pero ya que nos casemos les avisaremos todo”.

Los futuros esposos relataron lo que les llevó a tomar la decisión de unir sus vidas… Elección que tomaron consientes al ver que son el uno para el otro:

“Nos dimos cuenta que éramos los indicados cuando vimos que éramos similares… Amor, sinceridad, honestidad, eso es lo que nos unió… Nos complementamos mucho, no había estrategia, fue pura honestidad y amor lo que buscamos tener y por eso queremos ya unirnos”.

Dulce aún no sabe si tendrá dos bodas como se ha especulado, la civil que sería más familiar y la religiosa donde en teoría asistirán sus mejores amigos:

“La verdad es que todavía no sabemos bien, probablemente hagamos todo el mismo día, pero todavía no sabemos y estamos por definir… No es broma”, concluyó.