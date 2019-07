Discriminado por su piel

En entrevista exclusiva para Grupo Cantón, César Évora confesó que ha sido víctima de discriminación en Estados Unidos; por tener la apariencia de gringo, no le permiten que no actúe como tal; aquí su experiencia:

“Me he sentido discriminado en Estados Unidos, ¿sabes por qué? Porque soy blanco de ojos claros, entonces el gringo me ve y está en una bronca con algún latino y empieza a buscar apoyo y yo me pongo del lado del latino o persona de color; me les he enfrentado y entonces se sacan de onda”, dijo.

A pesar de tener una apariencia de estadounidense, su forma de hablar siempre lo delata en cualquier parte del mundo: “Claro, cuando abro la boca el acento latino me delata, pero lamentablemente eso pasa en Estados Unidos y me discriminan a mí”, comentó.

Por defender a los más vulnerables, César se ha ganado el respeto de sus defendidos: “Hasta se me han acercado personas de la raza negra, afroamericanos y se me han solidarizado, me dicen que está muy padre que un blanco defienda a los negros y yo les digo que todos somos iguales, por qué no”, mencionó.