Messi sería castigado dos años por la Conmebol

Ciudad de México.– Tras la eliminación de la selección de Argentina a manos de Brasil en las Semifinales de la Copa América, Lionel Messi estalló en contra del arbitraje que, a su juicio, fue tendencioso y favorable hacia la verdeamarelha y contra los organizadores del torneo. “Lamentablemente creo que (la Copa América) está armada para Brasil. Ojalá que el VAR y los árbitros no tengan nada que ver en esta Final y que Perú pueda competir, porque tiene equipo para hacerlo, pero lo veo difícil”, señaló en su momento el astro pampero.

Sin embargo, el enojo de La Pulga fue más allá, cuando al ganar el tercer lugar ante Chile, el jugador del Barcelona no fue a recoger su medalla correspondiente después de ser expulsado durante el juego por una fricción con Gary Medel.

“¿Por qué no fui? Por todo un poco. Tengo mucha bronca, no merecía esa roja, creo que nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción, de la falta de respeto que se nos hizo durante toda esta Copa.

“Nos vamos con la sensación de que estábamos para más, que hicimos tanto como Brasil, como hoy, los dos mejores partidos del campeonato. Fuimos en crecimiento desde el principio y no nos dejaron estar en la Final”, sentenció Messi.

Esto impediría que Messi dispute la próxima Copa América Argentina y Colombia 2020, así como gran parte de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Catar 2022.

Según el diario argentino Clarín, en caso de que La Pulga sea sancionado, la Asociación de Futbol Argentino (AFA) estudiaría la posibilidad de desafiliarse de la Conmebol, y que incluso tendría ya una invitación por parte de la UEFA para formar parte de la Nations League, algo que fue desmentido por el organismo europeo