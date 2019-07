Defiende su libre opinión

Adrián Di Monte se retracta de los comentarios que hizo sobre Pablo Lyle en relación al golpe que le dio al señor de la tercera edad Ricardo Hernández, el cual le ocasionó la muerte. El actor platicó con Diario BASTA!

“En su momento di mi punto de vista, pero eso no quiere decir que yo tenga que estar a favor de la comunidad actoral, que para mí eso no existe, porque no me siento parte de ella; yo soy libre y por eso dije que no me parecía y que el peso de la ley cayera en él, pero ahora con el paso de los días, pues creo que las cosas crecieron, porque como soy actor, pues las cosas se hacen más grandes, pero sé que la familia de Pablo la está pasando mal, como la del señor, pero en fin, creo que a veces las cosas crecen y esa no fue mi intención”.

Recalcó que no busca hacerse publicidad con sus declaraciones, como muchos actores se han expresado: “Yo no tengo nada en contra del muchacho, simplemente expresé mi opinión, como mil gentes expresaron su opinión; yo no tengo que defender a nadie, yo simplemente digo lo que pienso, lo que mi moral me dicta y, ojo, no es por mala onda, pero yo no busco hablar mal de la gente para tener trabajo, porque no es mi estilo”, afirmó.