Néstor Núñez cierra calles a ambulantes

Policías y funcionarios de la alcaldía Cuauhtémoc impiden la instalación de puestos en la zona

El alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, junto con autoridades del Gobierno de la Ciudad, dispusieron de unos 50 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y cerraron las calles del Centro Histórico para impedir la instalación de los puestos de comerciantes en las calles de Corregidora y Academia.

De acuerdo a la versión de los vendedores, alrededor de las 7 de la mañana de este viernes, la vigilancia de los uniformados con equipo especial para contener multitudes, al viejo estilo del cuerpo de Granaderos, extrañamente intensificaron la vigilancia en la calle de Corregidora, y bloquearon el paso peatonal y vehicular en la calle Academia y Corregidora.

Sin explicación, y violando los acuerdos vigentes que tienen los trabajadores con el alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, y con las autoridades del Gobierno de la Ciudad, los elementos policiacos cercaron las calles ante la sorpresa de los comerciantes, quienes de inmediato reclamaron a los funcionarios y amenazaron con cerrar la circulación en Pino Suárez.

“Mientras la inseguridad en esta parte del Centro aumenta, la policía viene a quitarnos de nuestro lugar de trabajo, en lugar de cuidarnos de la delincuencia. No es posible, no lo vamos a permitir”, denunció la señora Lorena.

A decir de los comerciantes, las amenazas constantes del alcalde se han intensificado a raíz del anuncio del Gobierno de la Ciudad para conformar los llamados microcuadrantes en el Centro Histórico, aunque extrañamente no se han desplegado hasta la parte de Garibaldi, ya que “respetan”’ la plaza de la Unión de Tepito.

“Sin importar que ya teníamos un acuerdo con Néstor Núñez, primero nos amenazaron con reubicarnos, y coincidimos con ellos, no nos oponemos. Después nos mandaron a granaderos a vigilar la zona. Luego nos mandaron a golpeadores y ahora nos quieren quitar. Ese no era el acuerdo, y el cobarde del alcalde ya no se aparece”, subrayó.

En repetidas ocasiones, Javier D. Salazar, adscrito a la Subsecretaría de Gobierno, de la que es titular Arturo Medina; y el policía Luis García Rodríguez, además de personal de la alcaldía Cuauhtémoc, han encabezado los operativos para montar una guardia permanente y acosar a los comerciantes.

“Es el colmo, nos amenazan constantemente y ahora ya hasta se dan el lujo de decir que una instrucción del Gobierno de la Ciudad y de Néstor Núñez. Son cínicos. Nos quieren quitar la libertad y el derecho al trabajo”, subrayó el señor Arturo.

Los comerciantes decidieron colocar sus puestos ante la presencia, frente a cada comercio, de los uniformados, y colocaron una manta con las fotos de los funcionarios en las calles con la leyenda de “corruptos”. Dijeron que si continúa el hostigamiento, el lunes tomarán las calles.

EN CIFRAS

41 mil comerciantes en vía pública hay en la delegación Cuauhtémoc

12 mil vendedores, que están en el Sistema de Comercio en Vía Pública (Siscovip) se comprometió a apoyar Núñez

33 colonias tiene la demarcación, en todas hay 30 mil informales

AQUÍ HAY MÁS

En Lagunilla y Tepito se concentra el mayor número de vendedores