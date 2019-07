Cuando te decoloras el cabello y te quedas calva en el proceso

Cuando juntas varios productos de belleza, las cosas no pueden salir bien, más si en el proceso quieres decolorarte el cabello, se sabe que esos productos son agresivos para lograr la caída del color y que deben tener un tiempo de espera para evitar daño al pelo, pero eso no detuvo a la Influencer Lori Faith.

Ella, quien tuvo el cabello teñido de rubio, rojo, rosa y verde, decidió que sería buena idea decolorarlo nuevamente para alcanzar el color azul, un error que le costaría su cabello, y lo peor, perderlo durante una transmisión de Instagram ¡En vivo!

Lmfaoooooo so my friend was bleaching her hair on live and this happened pic.twitter.com/Rc79tEfeOT

— ADRIANA ✰✰✰✰✰ (@ajrosesolis) June 27, 2019