Con homenaje a Gualberto

Tras la lamentable muerte de Gualberto Castro, 33 de sus amigos cantantes le rendirán un merecido homenaje este próximo 14 de julio en el Teatro de la Ciudad. En exclusiva para Grupo Cantón la viuda de Gualas, Gundy Becker, compartió que lo recaudado será para pagar una deuda que dejaron pendiente en Cancún.

“Tenemos una deuda que nos quedó pendiente, este show será para terminar de pagar el marcapasos que lamentablemente no pudimos pagar en Cancún por las enfermedades que se le vinieron después. Ellos han tenido una paciencia maravillosa, tampoco me están cobrando pero esa una deuda de honor que yo tengo. Los marcapasos valen una fortuna y en Cancún más, pagamos una gran parte del marcapasos pero no lo liquidamos totalmente, pero con esto ya terminamos y va estar en paz mi marido, no somos ricos pero tampoco pobres”.

Gundy está contenta con el tributo a su marido. “El homenaje va a ser este domingo 14 de julio a las 18:00 horas en el Teatro de la Ciudad, van a estar todos sus amigos como Mijares, Estela Núñez, Rocío Banquells, Carlos Cuevas, Los Hermanos Castro, Manoella Torres, Arianna, Yoshio y muchos amigos más, en total van a estar 33 estrellas. De verdad que va a ser una fiesta, una bohemia entre amigos”.

Gualberto le dejó mucho a Gundy: “La verdad estoy muy orgullosa de que Gualberto haya sembrado tanto cariño, tanta admiración, eso fue lo máximo porque los amigos muchas veces están en los tiempos fáciles y con Gualberto estuvieron en los tiempos difíciles hasta el último momento. Todo mundo le hablaba, desde un José José hasta Yoshio y muchos amigos más. Con José hablÓ muchas veces. Le agradezco a Dios que me haya permitido conocer a mi esposo”, dijo Gundy con un nudo en la garganta.