Horóscopos de HOY 2 de julio

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

●RITUAL EN LA FASE LUNAR

Ahora que hay luna menguante en géminis y el asteroide se acerca a una órbita usa esencia de geranio para destruir daños, despojar brujerías, liberarse de maldiciones.

ARIES

Una etapa a nivel económica se presentará compleja, dependerá tu manera de administrarte y tu manera de generar mayor ingreso, para no tener carencias. Algunos recuerdos perturban tus emociones y te limitan a estar tranquilo, te duelen e incluso atraen inseguridad, ánimo sigue adelante, a un viene lo mejor.

TAURO

Es momento de dejar a un lado rutinarias que te aburren, busca darle un giro más emocionante y dedica más tiempo a nuevas actividades, con pasión y entrega obtendrás grandes resultados. Concentrate y valora la relación, se leal y fiel para que el karma te favorezca con amor, no voltios a ver a otra persona.

GÉMINIS

El asteroide influye con mucha suerte para lograr todos tus propósitos, te sientes afortunado por recibir entradas de dinero abundantes. Aclara tus sentimientos y muestra el afecto con atenciones que lleven a convivir más con tu pareja. Días de mucho estrés estarás muy ocupado y se juntaran varios compromisos.

CÁNCER

No te quedes callado en lo que te incomoda, defiende tu postura y lo que te conviene. Una postura diplomática marca no ceder o ser blandengue a lo que los demás deciden por ti. Estas pasando más tiempo con esa persona especial, no seas exigente ni te fijes en los defectos o terminarás solo, abre más tu mente a percibir el lado más bonito o las cualidades y despertara el interés y el amor.

LEO

Las constelaciones con influencia del asteroide remueve tus emociones y te pone sentimental. La convivencia con tus más allegados será de manera muy cálida y afectiva, los buenos momentos será en una convivencia o con muestras de atención. Te buscará una persona que hirió y ahora busca reparar el daño.

VIRGO

No te aísles o busques hacer las cosas tan independiente, no te va a funcionar. Busca hacer equipo para sacar adelante tus proyectos y lograr mayor productividad en el trabajo. La rutina de trabajo será muy solicitada y de mucha demanda puede traer estrés y dolor de cabeza, busca un momento para relajarte y descansar para retomar energía.

LIBRA

La manera en que estas laborando con tanta dedicación y entrega tendrá su retribución, sigue con ese ritmo y llegarás al éxito. Aferrarte a ese objetivo que vienes buscando desde tiempo atrás, no lo descuides se presentan oportunidades para obtenerlo, no las dejes ir, aprovéchalo.

ESCORPIO

Enfocarte con tanto esmero y tanto tiempo en el trabajo y en la escuela te llevan a ser una persona íntegra y realizada, estas creciendo en lo profesional. Busca solucionar los pendientes que te vienen quejando a causa de deudas y pendientes que has dejado ir por no organizarte económicamente.

SAGITARIO

El universo con influencia del asteroide aumenta la pretensión de percibir oportunidades para mejorar y crecer, enfocarte en iniciar rutinas que lleven mejorar tu calidad de vida, una buena alimentación, ejercicio.

Se estarán agudizando tus sentidos y eso te da mayor confianza y seguridad para afrontar tu labores y obligaciones.

CAPRICORNIO

Probabilidad de una diferencia con tu pareja, no seas impulsivo y modera tu carácter, dale cabida al diálogo para solucionar diferencias. El tiempo marcha rápido y estarás bajo presión de todos los compromisos que tienes que cumplir, se más organizado para no fallar con ninguna tarea.

ACUARIO

Mejora esa actitud o de lo contrario tendrás grandes dificultades, tropiezos y mala suerte. Mejora la estrategia para obtener mayor ingreso económico o mejora tus técnicas de trabajo. Si te encuentras en una mala racha refugiate en tu familia, recibirás apoyo y comprensión.

PISCIS

No seas tan dependiente de tener una pareja para ser feliz, disfruta tu Soledad para sentirte bien, pero no cierres las puertas del amor, una ilusión esta más próxima de lo que te imaginas. Te estás renovando y eso te da seguridad.