Está de estreno

La cantante estadounidense Sarah Silva, aseguró en exclusiva para Grupo Cantón que inició su carrera a los ocho años, cantando en pequeños lugares donde nació y en varios reality shows como La Academia Kids, donde ganó el segundo lugar.

“Comencé a cantar a los ocho años, empecé a tocar en varios lugares de mi ciudad, en bares pequeños y de ahí salté a La Academia Kids, en donde quedé en segundo lugar, fue una experiencia muy bonita, aprendí muchísimo. Me costó mucho trabajo por que mi español era muy malo y ahí me tuve que foguear, pero gracias a esta plataforma me salieron muchas oportunidades y por eso estoy aquí con mi nuevo sencillo”.

La cantautora contó de qué va su tema. “Es una canción muy importante para mí, es un poco triste pero a la vez suena bien. Tiene mucha esperanza, esta canción la compuse cuando estaba pasando por situaciones difíciles por una amistad que tenía hace tiempo y de eso habla mi tema. Al final del día todo tiene arreglo y no hay que estresarse tanto. La música me cura, saca mis sentimientos”, dijo.

La cantante se regresará a Los Ángeles para seguir componiendo canciones en inglés y en español y próximamente sacará su álbum completo.