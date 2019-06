Abatir la impunidad, clave para contrarrestar la inseguridad en la CDMX

El despliegue de la Guardia Nacional (GN) a partir de este 1° de julio en la Ciudad de México, no será una medida suficiente si no se combate la impunidad que existe en la capital, así lo consideró el abogado penalista y ex subsecretario de seguridad pública capitalino, Gabriel Regino.

En entrevista con Diario BASTA, señaló que en lugar de haber entrado la GN lo más importante sería la entrada de la ‘policía federal ministerial’, con la finalidad de desarticular a todo el crimen organizado que hay en la Ciudad de México.

“Eso no lo va a resolver la Guardia Nacional, eso no lo va a resolver la Procuraduría General de Justicia de la capital, eso lo tiene que resolver la Fiscalía General de la República, eso es en lo que es importante llamar la atención. Es la parte que no se conoce, o no se entiende”, reflexionó.

Dijo que la entrada en operación de la GN a nivel de la ciudad demuestra las ruinas en que la administración de Miguel Ángel Mancera dejó la seguridad en la capital del país. Es la prueba irrefutable. “Dejó una policía desorganizada, perdida y sin rumbo, eso es lo que hicieron en la administración anterior”.

“No sé cuántos secretarios haya tenido, pero esa es la prueba, porque rebasaron a la policía. La policía está corrompida, desorganizada y desmotivada”.