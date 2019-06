Se le olvidó el zero miedo

Ciudad de México.– Comienza la cuenta regresiva para Triplemanía XXVII, y el territorio mexiquense es una parada obligada antes del magno evento, mismo en que dicen los románticos del pancracio, ya nada será igual, pues dos dinastías ponen prácticamente en juego sus carreras: Blue Demon Jr y Dr. Wagner Jr (máscara vs cabellera). Ambos adelantaron que si pierden se van. Y una de esas bases para calentar la noche del 3 de agosto en la Arena Ciudad de México, será un inmueble icónico en el Estado de México.

La Arena Naucalpan, tan tradicional en esto de los costalazos, el próximo 4 de julio a las 20:00 horas es el escenario apenas justo para un triangular que lleva tintes de explosivo.

Pentagón Jr, Psycho Clown y Pagano son los protagonistas de un match que seguramente derivará en lo callejero, y es este último, el fronterizo, quien en entrevista con Grupo Cantón comparte lo importante de presentarse ante los naucalpenses, y de paso le refresca la memoria al Penta, quien hace algún tiempo lo retó a fajarse en modo vale todo.

“Naucalpan para mí es una de las Arenas más difíciles con la gente, pero para mí también es un honor pisarla, ya que tiene mucha historia. La gente es muy exigente, tienes que dar el mil por ciento, esforzarte más, pero esos retos me gustan, me gusta que me exijan, que me pidan.

“Penta me cayó gordo porque hizo un reto por medio de Escorpión Dorado de que quería una batalla extrema, y en el momento en que los promotores salieron a buscarlo, dijo que ya no tenía fechas y creo que ese Zero Miedo se le olvidó, pero ahora nos vamos a topar para ver si sigue brindando su Zero Miedo”. Del Totalmente Payaso, con quien siempre tuvo una buena amistad, descontando los entarimados, lanza que se medirán como siempre, pensando en agradar, pero sobre todo dándose mucha candela.

“Somos cuates, pero es lo que comenté en Nuevo Laredo, L.A. Park es de mis mejores amigos en la lucha libre, pero cuando estamos arriba somos rivales. Con Psycho nos queremos mucho, pero arriba damos todo. Y al contrario, te das con más ganas”.

ESTÁ EN VILO

Aunque se mantiene discreto respecto a la opción de estar en la función más importante de AAA Worldwide, el esteta de Ciudad Juárez, Chihuahua, responde a pregunta expresa cómo le gustaría aparecer en el coso de Azcapotzalco, de ser elegible.

“El concepto que le ha gustado mucho a la gente en Triplemanía ha sido el extremo, pero a mí me encantaría, por la rivalidad que estamos viviendo, por su forma de ser, que ya fuera del ring, me cae muy mal, es con Chessman, es un excelente luchador, muy recio, pero muy arrogante, me gustaría enfrentarlo sin reglas, en jaula, pero darnos con todo. Una batalla hasta salir en camilla”.