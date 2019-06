Ernesto Laguardia… ¡sorprendente!

Like

En teatro interpreta a una transexual y su caracterización de mujer impacta al público

Ernesto Laguardia sorprendió con la caracterización que presenta en la puesta en escena La homofobia no es cosa de hombres. En esta historia que presenta una serie de monólogos las Palmas se las lleva el también presentador de televisión por la manera en que da vida a una transexual.

“Para mí es un reto muy interesante participar en este proyecto, considero que todo relacionado a fobias es algo negativo… Encarnar una transexual, o una vestida como le dicen, no es nada fácil muchos me han comentado que consideran que sí o no, pero también creo ese ese tipo de cosas son buenas para mí como actor”.

El actor señala que este personaje representa el mayor atrevimiento en su carrera.

“Tener más de 40 años de carrera me permite hacer ese tipo de personajes, mismos que platiqué con mi familia y como una familia honesta lo platicamos. Ojalá la gente tome en cuenta estas obras que dan un mensaje a la sociedad”, concluyó.