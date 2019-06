Pide Alejandro Tomassi que su vida sea vista sin morbo

Like

Para el actor Alejandro Tommasi vivir al máximo, con respeto y tolerancia es lo importante, por lo que sus preferencias sexuales, aseguró, no deben ser tomadas como una cuestión pública, pues es algo que solo le compete a él.

Aunque no le preocupa hablar de su homosexualidad, Tommasi, de 61 años, reconoció que ya es tiempo de que esa parte de su vida no sea lo único que salga a relucir, ya que en la actualidad no debe ser un tema de morbo.

“No deben de sorprenderse si me encuentran con una mujer, porque yo no tengo nada que aclarar sobre si soy homosexual o heterosexual”, dijo el histrión, quien en estos momentos solo desea vivir.

Consideró que la gente cada vez debe estar más abierta a la diversidad sexual, “todos tenemos la libertad de tener el amor que deseamos e ir para donde sea, yo no tengo una sexualidad definida, aunque tengo mis preferencias”.

Señaló que la vida debe de disfrutarse, “a mi edad lo que busco es alguien que me llene el corazón, me ayude y me apoye”.