Sacrifica a sus hijos

La conductora Inés Gómez Mont confesó que últimamente vive separada de sus hijos, no los ha visto en semanas y la razón es porque se encuentra grabando el reality de cocina Familias Frente al Fuego de Televisa:

“Han sido unas cansadas jornadas de trabajo, no he visto a mis hijos, llevo semanas sin verlos. Nunca me había separado tanto tiempo de ellos, hasta ya empiezan en un estado de rebeldía, pero les explico lo que estoy haciendo y más o menos me entienden”, dijo.

Sobre el tema de su exmarido Javier Diaz y las declaraciones que ha hecho sobre que no lo dejan ver a sus hijos, esto responde:

“No quiero hablar de ese tema, lo que se ve no se juzga, mi vida es un reality porque me ven en la redes todo el tiempo. Lo que tenía que decir ya lo dije y con pruebas”, comentó.

La conductora se concentra en temas amables, como Familias Frente al Fuego: “Hoy estoy de fiesta, me siento muy agradecida y bendecida, porque por mucho tiempo esperé algo así”, finalizó.