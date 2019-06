Un pastel de cumpleaños bastante especial

“Si no hay pastel, no se está festejando un cumpleaños” muchas veces hemos escuchado esta popular frase (¿Qué no la has escuchado? pues acabas de leerlo aquí por mí) y resulta que muchas veces es el eje central de esta celebración; compramos los pasteles en tiendas especializadas o los mandamos a hacer pero ¿Qué pasa cuando el pastel que pedimos no es como queríamos?, pues momentos chuscos como el que le pasó a esta chica británica: pidió un pastel de Mariah Carey, pero por una confusión le trajeron uno de Marie Curie.

My cousin in England told her colleagues she wanted a Mariah Carey birthday cake. They misunderstood, and is the cake they made her instead. It’s Marie Curie, looking very festive. pic.twitter.com/LMHJnMATqD — Harriet Alida Lye (@harrietalida) June 14, 2019

“Mi prima en Inglaterra le dijo a sus colegas que quería un pastel de cumpleaños de Mariah Carey. Ellos lo entendieron mal, y este es el pastel que le regalaron en su lugar. Es una Marie Curie muy festiva” comentó Harriet Alida Lye, familiar de la susodicha, en su cuenta de Twitter junto a la imagen de la tarta.

Esto, evidentemente se volvió viral en pocos minutos, debido a lo hilarante de la situación; tanto fue el trending que llegó hasta la cuenta de la misma Mariah Carey, quien comentó a través de un twitt “Esta podría haber sido yo si hubiera aprobado los exámenes de matemáticas” agregando la felicitación correspondiente a la chica.

This could've been me if only I hadn't failed remedial math 🤦‍♀️ happy birthday Siobhan!! 😘 https://t.co/Ffz69lTRkc — Mariah Carey (@MariahCarey) June 15, 2019

Maríe Curie fue una famosa científica polaca, pionera y codescubridora del polonio y radio, además, es la primer persona en recibir dos premios Nobel, uno en Física y otro en Química. Falleció en 1934.

