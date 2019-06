Por Harry Plus

Llega a la cartelera nacional una nueva entrega que termina por decepcionar a la vieja organización de los agentes secretos

Calificación: Regular

En la época de los 90’s llegaba a la pantalla grande una cinta que utilizaba la temática alienígena de una forma cómica y diferente a lo convencional, Hombres de negro (Barry Sonnenfeld, 1997), protagonizada por Will Smith y Tommy Lee Jones, nos presentaba la historia de una organización secreta que vigila la actividad alienígena en la Tierra y sus posibles conflictos intergalácticos.

Tal recepción tuvo aquella cinta que le valió 3 nominaciones a los premios de La Academia en 1997, ganando el Oscar a Mejor maquillaje. Posteriormente vendrían dos secuelas con una recepción tibia y mala taquilla (MIB 2, 2002 y MIB 3, 2012) que representaban el posible entierro de esta franquicia, pero ahora en 2019, a 22 años de su primera entrega, llega Hombres de Negro: Internacional, cinta que tiene como principal intención revivir y ampliar las historias y aventuras de esta icónica organización.

Esta cuarta entrega llega de la mano de una dupla sumamente carismática y con recepción probada ante la audiencia, Tessa Thompson y Chris Hemsworth, pareja que ya protagonizó con anterioridad Thor: Ragnarok para Marvel Studios, y que en esta ocasión interpreta a los Agentes M y H, quienes estarán involucrados en una conspiración que pretende convertir a nuestro mundo en el campo de juegos de una peligrosa raza alienígena. De nueva cuenta un agente veterano y uno novato, tendrán que sacar las papas del fuego.

En términos generales la cinta está mal lograda, pues no representa a nivel narrativo y creativo un incremento en cuanto a lo ya conocido dentro de MIB, no hay aportes esenciales o cruciales qué rescatar, un desatino de su director F. Gary Grey, que maneja un guion flojo, aburrido y sin alma, convirtiendo esta franquicia en un desperdicio más de las reinvenciones de Hollywood. Acción a medias, gráficos rescatables con extraterrestres bien detallados, pero que no dan soporte vital a la historia, pues el peso recae en los actores principales, quienes a pesar de su talento probado, poco o nada pueden hacer para sacar a flote esta producción destinada al fracaso, en esta ocasión sería sensato utilizar el ‘Neuralizador’ para hacernos olvidar tal desatino y rezar porque dejen en paz a los Hombres de Negro.

DATO

MIB es una adaptación de la historieta homónima de Lowell Cunningham. A su vez, el título hace referencia a los “Hombres de Negro”, unos personajes habituales en las teorías de la conspiración que supuestamente serían los encargados de ocultar a los ciudadanos la presencia de extraterrestres en la Tierra.

Reparto

Es complementado por Liam Neeson, Rebecca Ferguson, Kumail Nanjiani, Rafe Spall y Emma Thompson

110

Millones de dólares tuvo de presupuesto

Sinopsis

Un equipo de agentes secretos de los Hombres de Negro, con sede en Londres, se involucra en un misterioso asesinato que los obliga a viajar por el mundo.​ En esta nueva aventura, abordan su amenaza más grande y global hasta la fecha: un infiltrado en la organización MIB.