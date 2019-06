Siguen en la resaca

Al leer el sumario se preguntará: ‘¿De qué hablan, si se corrieron el sábado pasado las primeras Gemas de la Triple Corona de potros y potrancas?’ Buenas carreras, pero no es suficiente. El problema es que la percepción es que no hay nada más grande que el Handicap. Y en lugar de cambiar la idea de que el momento más importante es dicha competencia, saturan de Clásicos que, aunque interesantes, no proyectan la idea de una batalla elite.

En Diario BASTA! quisiéramos que las más de siete mil personas que abarrotaron las gradas el 25 de mayo, no sean un suceso que se da cada año, pero no podemos más que pensar que Codere, los administradores del Hipódromo de las Américas, entraron en la resaca.

Si tuviéramos empresarios con visión, estaríamos viviendo los intentos de estos funcionarios de organizar más carreras de élite durante todo el año, es decir, el de las Américas es la tradición, sí, pero eso no quiere decir que no puedan organizar una carrera con ese calado cada mes.

Y lo importante, con el tiempo implantarían esa idea en su afición y la prensa asistiría, porque habría mercadotecnia y artistas en el fondo, porque cobraría importancia.