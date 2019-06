Abandona a una fan

El ganador del Reto 4 elementos y de Bailando por un sueño, Adrián Di Monte, se jactó de decirles a sus seguidores que iba a ayudar a una fan de siete años con cáncer, al hacerle un cuarto digno, pero hasta la fecha no lo ha cumplido. En exclusiva para GRUPO CANTÓN, la madre de la pequeña Jazmín, doña Alicia Villagómez Orozco, contó que se siente engañada por éste artista, porque uso la imagen de su hija para publicidad.

“Adrián no me ha dado nada, prometió darme dinero para ayudar a mi hija de siete años, Jazmín Villagómez Vázquez, con los más de 200 mil pesos que ganó con el reality y nada. Solo ha venido a mi casa a tomarse videos para decir que está apoyando a mi hija, pero eso es mentira”, reveló.

Doña Alicia dice que el artista prometió hacerle una habitación digna a Jazmín: “El cuarto está como yo lo tenía, solo tiene las bardas empezadas, puros cimientos, según Adrián me iba a poner el techo y todo… Pero nada. Solo me dejaron un hoyo enorme para según hacer el baño”, recalcó.

El actor ya ni le contesta: “Tengo el teléfono de Adrián, sí me contestó una vez, pero hasta ahí. Esa vez me prometió que iba a venir personalmente a supervisar el cuarto. Ahora ya ni me contesta, abandonó a mi hija. Promete y no cumple”, concluyó.