¡¿Qué?! Equipo de la Liga MX se queda sin técnico

El entrenador Juan Francisco Palencia comunicó su separación del cargo con el equipo Lobos BUAP, una vez que no ha tenido contacto alguno con la directiva, luego de que el jueves pasado finalizó su contrato.

“Terminé contrato con Lobos el jueves pasado y no he tenido contactos con la directiva. Creo que la visión de lo que es el equipo no está empatada conmigo y lo más sano es que ellos tomen sus decisiones y yo tome mi camino y me siga preparando. Es momento de separarme y estar cada uno con sus proyectos deportivos. Estoy en pausa para seguirme preparando”, dijo el director técnico.

En declaraciones para la cadena ESPN, Palencia descartó que abandonó el cargo ante la duda si Lobos se mantendría en Puebla o no, la principal razón fue que ofreció una lista a la directiva para que se mantuvieran unos jugadores base de cara al Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, pero no se llegó a un acuerdo con ellos e incluso ya emigraron a otro club como el portero Antonio Rodríguez, quien se fue a Chivas de Guadalajara.

“La principal razón por la cual me voy no es por si se van o no (de Puebla), es porque Manolo (Lapuente) y yo dimos una lista para que nos firmaran a unos jugadores que tenía como base y no se ha llegado a un acuerdo con ellos”, afirmó el ex jugador de Pumas.