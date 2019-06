Lo tachan de ser mentiroso

Rey Cristopher, exalumno de Carlos Rivera, quien llegó a las semifinales de la séptima temporada de La Voz México, cuando se producía en Televisa, tachó al cantante de mentiroso, pues no le cumplió el apoyo que le prometió cuando estaban haciendo el reality.

“Yo soy de la idea de que si prometes algo, lo tienes que cumplir. Él me dijo que me apoyaría en mi carrera, me impulsaría, incluso hizo un chat con sus semifinalistas para estar al pendiente, pero ese chat ya está inactivo, ya no ha preguntado por nosotros”, declaró en exclusiva para GRUPO CANTÓN.

Incluso le prometió subirlo al escenario con él, pero no ha sucedido: “Yo soy de Yucatán y cuando fue a cantar a mi estado si me invitó a su concierto, pero no me subió a cantar con él, solo fui de invitado y pues me quedé con las ganas de colaborar con él”, mencionó.

El joven, de 25 años de edad, entiende que a lo mejor Carlos Rivera está muy ocupado con sus múltiples compromisos: “Entiendo que últimamente Carlos ha despuntado mucho más en su carrera, ha de estar muy ocupado, pero vuelvo a lo mismo, no prometas algo que no vas a cumplir”, finalizó.