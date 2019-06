Derrumbe en la Benito Juárez deja dos muertos

Ciudad de México. Tras un derrumbe ocurrido en la madrugada de este jueves en la alcaldía Benito Juárez, dos personas perdieron la vida, una mujer de 35 años y una menor de 8 años.

De acuerdo con los primeros reportes, aproximadamente se hizo aviso a las autoridades a las 3:00 am, y en seguida los cuerpos de rescatistas y de protección civil tardaron dos horas en sacarlas de los escombros, en donde el clima no era favorecedor para el rescate. Pese al ser sacadas de los escombros ya no se encontraban con vida.

El derrumbe ocurrió en la avenida Revolución, en la colonia 8 de agosto, y se provocó debido al mal estado de la vivienda. Ellas se encontraban dormidas en el primer piso, cuando el techo comenzó a derrumbarse.

En su cuenta de twitter, autoridades de Protección Civil, mencionan que continúan evaluando la construcción para verificar si es segura.

⛔️⚠️Continúan trabajos de servicios de emergencia en atención a derrumbe de loza sobre Av. Revolución y Av 11 de Abril, colonia 8 de Agosto, @BJAlcaldia. En caso de accidente llama de inmediato al #911CDMX @SGIRPC_CDMX #TrabajandoJuntos #C5 pic.twitter.com/Gf6dGITbmP — C5 CDMX (@C5_CDMX) June 6, 2019

