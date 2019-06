Prefiere la cocina

Like

Omar Fierro, reveló que a estas alturas de su vida disfruta más de la cocina que de la actuación. Dijo que su pasión en la vida es preparar comida, sobre todo la mexicana, española y peruana.

“En la calle me dicen que cuándo regreso a cocinar, y más que actuar, me preguntan por la cocina, yo creo que porque me ven medio gordito, pero la verdad ese es uno de los proyectos que tengo. Tengo una cocina en mi casa, que es donde hacía las cápsulas para Azteca, lo puedo hacer desde ahí, pero tengo que tener el tiempo para hacerlo bien”, comentó.

Actualmente participa en la telenovela Cita a ciegas, pero espera en el futuro, tener un proyecto de cocina en la televisión: “He estado haciendo algunos movimientos por ahí, cuando tenga algo conciso y preciso les diré y espero que sí se logre, he tenido ofrecimientos para algunas cosas y vamos viendo”.

Mientras tanto, está levantando un proyecto referente a la comida: “Estoy abriendo un mercado gourmet, que les informaré cuándo ya lo abra”, finalizó.