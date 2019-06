Con crisis por cumpleaños

Lejos de preocuparse por los problemas que tiene su tía Alejandra Guzmán y su prima Frida Sofía, quienes siguen distanciadas desde hace un buen tiempo y esto ha causado un alboroto en todos los medios, la hija de Luis Miguel tiene sus propios rollos. Y es que la socialité posteó que le causa conflicto cumplir años porque entra en crisis.

“Unos diez días antes de que cumpla años me da como crisis, no me gusta cumplir años, pero ni modo, ya luego se me pasa”, dijo Michelle en un video que les mandó a sus fans, en donde ella se estaba arreglando.

Recordemos que Michelle cumple años este próximo 13 de junio, aunque en el video no explica en dónde la va a pasar esta vez, puesto que hace dos años la belleza mexicana la pasó en Marruecos y el año pasado estuvo de fiesta en las paradisiacas playas de Puerto Escondido, Oaxaca, en donde disfrutó de su cumpleaños 29 en compañía de sus grandes amigas.