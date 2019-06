Confía en las autoridades

Hace una semana, después del bautizo de su bisnieto, Carmen Salinas vivió uno de los peores momentos de su vida cuando su hija María Eugenia Plascencia, fue asaltada a mano armada a las afueras de su casa. Hasta el momento no han atrapado al ratero, pero la actriz confía en que lo harán pronto. Así lo declaró en exclusiva para GRUPO CANTÓN.

“Me atendió de inmediato el señor Romo, lo van agarrar. A mi hija no se le quita la impresión, pero la obligué a poner su denuncia, el señor Romo me dijo que trabajarán en el caso, por que es amigo mío”, dijo.

Carmelita recordó el momento en el que su hija le informó sobre este terrible hecho: “Yo me espanté mucho, mi hija me lo informó al día siguiente y me lo fue diciendo poco a poco porque sabe que me espanto de todo y no podría soportar que a alguien cercano le pasara algo malo. Si se hubiera muerto mi hija no estaría hablando ahorita con ustedes porque yo también me hubiera muerto”, declaró.