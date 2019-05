Se juegan el honor

Ciudad de México.– Amapola, considerada una de las luchadoras estandarte del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), tendrá la difícil misión de poner en alto el nombre de México durante la magna función El Juicio Final, donde expondrá su cabellera frente a la aguerrida japonesa Kaho Kobayashi.

Entrevistada por Grupo Cantón, la llamada Flor Letal señaló que se encuentra lista para afrontar este reto.

“Ser una luchadora de experiencia me obliga a dar lo mejor y salir con la victoria, porque es un gran compromiso y una gran responsabilidad estar dentro de El Juicio Final; además muchas compañeras me ven como el estandarte de Las Amazonas y eso implica un doble compromiso y que te venga a retar un extranjera a tu propia casa es algo muy fuerte, muy recio, pero a mí me gustan este tipo de compromisos, así que mi obligación es demostrar a la verdadera Amapola”, señala.

Agrega que Kobayashi es una esteta muy joven, que vino a aprender la lucha libre mexicana y trae también la recia escuela japonesa, por lo que no será una lucha fácil, sino todo lo contrario.

“Acepté su reto porque es una luchadora con bastante calidad y no es tan fácil de doblegar, porque se recupera bastante rápido; entonces, un parpadeo de un segundo me puede costar la derrota; ahora dicen que en Japón no existen este tipo de duelos, pero ella aprendió la escuela mexicana y está acostumbrada a este tipo de lucha, por lo que va a ser un encuentro muy duro, recio, fuerte donde se van a combinar los estilos de Japón y México, y yo sólo quiero triunfar para poner en alto el nombre de México y del CMLL”, enfatiza.

Finalmente, explica que tratará desde un principio imponer su estilo, pues tiene contemplado que el público se va a dividir.

LA INTRUSA

Por su parte, Kaho Kobayashi se dice lista para este importante encuentro y solamente está diseñando una estrategia que le permita salir con la mano en alto.

“En Japón hay un dicho que el cabello es lo más importante para una mujer, pero aún así decidí apostarlo, pero quiero ser la luchadora japonesa que cambie la historia; yo voy a ganar y voy a poner en alto el nombre de mi país y el mío aquí en México”, sentencia.

Agrega que luego de vencer a Amapola su siguiente meta es buscar una oportunidad por el Campeonato Mundial Femenil contra Marcela, pus aunque es una gladiadora con mucha experiencia y también es técnica, cree tener las armas suficientes para vencerla.

“Vencer a Amapola ya es cuestión de honor, porque varias veces ella y Dalys se ensañaron conmigo en los relevos australianos, pero ahora en mano a mano será diferente, porque esteramos sólo ella y yo arriba del ring y no habrá quien le ayude; yo sé que es mucha la diferencia en altura y peso, pero en mi país me he enfrentado a rivales similares y las he vencido.