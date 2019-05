Habrá cupo para todos en universidades: AMLO

Al presentar el avance de las Universidades Benito Juárez para el Bienestar, que ya operan 80 de las 100 programadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que nunca más se repetirá lo del pasado, que miles de jóvenes no accedían a la educación superior.

“Nosotros queremos que no se queden los jóvenes sin oportunidad de estudiar y de trabajar. Ese es un objetivo que tenemos”, expresó López Obrador, quien recordó que desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y con Ernesto Zedillo como titular de la SEP, se comenzó a excluir a estudiantes en universidades.

Al presentar datos sobre los apoyos a la educación, el mandatario afirmó que durante la administración de Salinas de Gortari se modificó el artículo 3 de la Constitución y se puso a la educación media superior y superior al mercado, dejó de ser obligatoria y gratuita en niveles medio superior y superior.

“Al no tener cupo en las universidades se comenzó a poner como pretexto el examen de admisión, pero realmente fue porque ya no había espacios para todos. No era que no pasaran, había que contestar un cuestionario de 125 preguntas y como no había cupo se decidía que solo entraban los que contestaran 120 preguntas, el de 119 o 118 se quedaba fuera”, recordó el primer mandatario.

Ante este panorama y derivado de las reuniones que sostuvo con maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), su gobierno analiza la puesta en marcha de un programa para construir y mejorar aulas escolares, con apoyo de comités de padres de familia, maestros y alumnos.

“Queremos que se vayan creando comités y que teniendo comités que participen las madres, los padres, los maestros, los estudiantes a partir del cuarto grado, que se elija ese comité en la escuela, teniendo ya constituido ese comité, de acuerdo al nivel de estudiantes a las necesidades de destinar desde la Tesorería de la Federación los recursos que requiere cada escuela para mejorar sus instalaciones y para el mantenimiento”, explicó.

Los recursos podrían entregarse de manera trimestral o semestral, sin que pase por las instancias de Gobierno, directo a las escuelas, a los comités, con una orden de pago.

“Necesitamos crear cerca de 300 mil comités, por el número de escuelas que hay en el país. Pero esto va a ayudar mucho porque es mejorar la educación desde abajo y con la gente”.