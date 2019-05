Da apoyo a hermano de Juan Gabriel

Silvia Urquidi defiende al señor Pablo Aguilera, hermano de Juan Gabriel, pues considera que el desalojarlo de la casa como indica el albacea de Alberto Aguilera, Guillermo Pous, no es parte de la voluntad de El divo de Juárez.

“Eso es una mentira, lo que están haciendo con ese señor es una injusticia, en vida Juan Gabriel lo invitó a trabajar y le pidió que se hiciera cargo de esa casa y de algunos negocios, él le pidió de favor… Yo tengo en mis manos un correo donde Juan Gabriel se lo pide, por eso no entiendo cómo Pous, sale a decir que lo van a desalojar, cuando Alberto le pidió que cuidara sus propiedad y sus negocios”, relató.

Silvia señaló que este tipo de actitudes no tienen nada que ver con el Juan Gabriel que ella conoció: “Alberto era una persona tan buena que no veo nada de eso en lo que están haciendo con sus bienes, sacar de su casa a un señor de más de 70 años y pedirle que pague todo los prediales y esas cosas no es humano”, finalizó.