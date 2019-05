Cárteles se riñen plaza en la GAM

La alcaldía frece una posición estratégica para el trasiego de estupefacientes hacia el Edomex

La indiferencia de las autoridades, comandados por el alcalde Francisco Chíguil, ante la ola de violencia y el amago de los grandes cárteles de la droga que se disputan el territorio de la delegación Gustavo A. Madero, que ofrece una posición estratégica para el trasiego de estupefacientes hacia uno de los mercados más redituables, como es el estado de México, impuso a fuerza de terror “un estado de sitio” entre los maderenses.

El diputado Víctor Hugo Lobo Román dijo que el artefacto explosivo que estalló en una sala de cine de la colonia Aragón y que lesionó severamente a un hombre de 50 años cuando intentó retirar el cronómetro al cual estaba conectado, así como la balacera que se registró la madrugada de ayer domingo en la colonia Tres Estrellas con un saldo de un muerto y dos heridos, son los más recientes acontecimientos que muestran el grado de violencia que se vive en la demarcación.

El nivel del miedo que persiste entre la población es tal que la propia comunidad prefiere no salir de noche, a partir de las 21:00 horas, no asistir a lugares públicos, no portar celulares costosos durante su trayecto en el transporte público y salir acompañados en lugares considerados peligrosos, indicó el legislador del PRD en el Congreso de la CDMX.

Asimismo, agregó que la violencia en la Gustavo A. Madero, persiste aún con los patrullajes que realiza la Guardia Nacional en las colonias de la frontera con el municipio de Ecatepec en el estado de México. “En los últimos tres días ocho personas perdieron la vida y tres más resultaron lesionados. El pasado jueves 23 fue uno de los días más violentos con 5 muertos”

Asimismo, recordó que desde que apareció en las redes sociales el video de presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación donde hacen una advertencia a sus adversarios, se disparó la criminalidad, sin que las autoridades correspondientes puedan detener la ola de violencia.

“Los índices de criminalidad en la alcaldía de Gustavo A. Madero se reflejan también en delitos del orden federal como el robo de combustible como quedó expuesto en la colonia El Coyol el pasado mes de febrero al descubrir una toma clandestina de gasolina, procedente de las redes de distribución de Petróleos Mexicanos.

MÁS ACCIÓN

Lobo Román pidió a las autoridades del gabinete de justicia del Gobierno de la Ciudad incrementar las acciones de prevención

URGE

reforzar los operativos de vigilancia en el transporte público, sobre todo en las rutas que se prolongan hasta los municipios del estado de México

LE VALE

El diputado del PRD cuestionó la actitud del alcalde, Francisco Chíguil, quien ha asumido total indiferencia

QUE NO LE TOCA

Chíguil argumenta que la seguridad pública no es competencia de su Gobierno

22% creció durante el pasado trimestre el número de feminicidios respecto al mismo período del 2018

4 delitos más se encuentran en rojo: robo a vehículos, casas habitación, comercios, y robo a pasajeros los transportes públicos