Un evento fantástico

Este 26 de mayo el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, se iluminará con el máximo exponente del bolero en México, Rodrigo de la Cadena. Precursor de este género que data desde hace cien años, el cantautor mexicano tiene planeado dar un gran show.

Rodrigo tiene claro que para este evento, se rodeará de grandes figuras de la música romántica, tales como el maestro Armando Manzanero, quien en palabras del cantante: “Me hace el gran honor de estar conmigo en esta noche tan especial”. Además, Rodrigo, quien este año presentó su disco número 12, también ha invitado a su gran amigo y compadre Carlos Cuevas, quien lo acompañará al piano con varios temas.

El show, Conversación en tiempo de bolero estará conformado por 21 canciones en dos actos. La apertura del concierto correrá a cargo de El Gaby, un gran cantautor que Rodrigo consiguió a través de redes sociales, presentado con la voz de René Franco. Luego, Rodrigo saldrá a dar lo mejor de sí con los temas de su disco nuevo.

Terminado el primer acto y una vez que Rodrigo haya interpretado Eso, Sin ti sin mi, Me muero me muero y más, nuevamente saldrá El Gaby para interpretar Trastornado y luego un popurrí de boleros. Es ahí cuando el maestro Manzanero entrará al quite para interpretar Voy a pagar la luz y El día que me quieras: “Seguramente el público no va a dejar bajar del escenario al maestro Manzanero”.

Sobre el escenario aparecerá el grupo Los Miranda, niños estudiantes de Rodrigo, y más tarde el gran Carlos Cuevas, con varios éxitos.