Toluca muy cerca de su primer fichaje para el Apertura 2019

El atacante Ricardo Centurión aceptó que tiene un ofrecimiento para jugar en el Club Deportivo Toluca de la Liga MX, a pedido expreso del entrenador del conjunto escarlata, Ricardo La Volpe, luego de confirmar querer probar suerte fuera de Argentina, luego de su salida del club Racing de Avellaneda.

“El Toluca es una opción. Estoy analizando porque me pidió Ricardo La Volpe, ya hablé con Fernando Tobio que está allá para saber un poco más cómo es todo. Para un jugador es bueno tener opciones, te rompe la cabeza. Estamos viendo, pero lo más cercano es México, se habló del Necaxa en algún momento, pero era todo mentira”, dijo Centurión a la televisión en Argentina.

“Me hago cargo de las pelotudeces que hice. La mejor decisión es que me vaya afuera, agradecido a los clubes de Argentina que me quisieron, pero lo mejor es irme afuera. Le pido disculpas al hincha argentino por no darle todo el futbol que le podía dar”, remató “Centu”.

Los Diablos del Toluca se quedaron fuera de la Liguilla del Clausura 2019, por lo que para el torneo venidero los dirigidos por el técnico La Volpe deberán de reforzarse para lograr el ansiado regreso a la fiesta grande para el conjunto mexiquense.