Niega volver a Venga la alegría

Ingrid Coronado descarta regresar al programa de TV Azteca, Venga la alegría, en esta nueva etapa, y es que Coronado muy amable habló de lo que podría ser su regreso a la televisión abierta.

“La verdad es que ya cerré la etapa de Venga la alegría y fue un proyecto que en dos temporadas amé muchísimo, pero hoy por hoy tengo otros deseos y la verdad es que no podría adelantarles aún, pero sí es televisión”.

Al cuestionarle si será ella el rostro de La Academia Kids, vimos en su expresión corporal nerviosismo y tartamudeó a la hora de responder: “Pues no lo sé… A mí la televisión me gusta mucho y estoy ahora explorando otras áreas y bueno, esos rumores que dicen que me han visto en Televisa, son mentira, no he ido a esa empresa, pero sí me han buscado varias televisoras”, dijo.

Coronado está concentrada en su nueva faceta, la de escribir, y es que presenta junto a Paulina Vargas el cuento ilustrado Simón y el sauce llorón.