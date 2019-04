Denuncian operadoras de Estancias Infantiles campaña de persecución en su contra

Ciudad de México.- Coordinadoras de Estancias Infantiles de la Ciudad de México acusaron al Gobierno Federal de emprender una campaña de persecución en su contra, para que devuelvan los 70 mil pesos que les fueron asignados el año pasado como parte del apoyo que se venía dando a dichos centros educativos en la Capital.

Paola Tirado Córdoba, directora de una estancia infantil ubicada en la alcaldía de Tlalpan, denunció que mediante un oficio la Secretaría del Bienestar, a nombre de la Jefa de Unidad de Desarrollo en la Delegación de la CDMX, Regina Martínez Téllez, le exigieron la devolución de 70 mil pesos que le entregaron como parte de los apoyos que entregó el Gobierno el 11 de septiembre del año pasado.

“Tengo toda la documentación en regla y facturas para comprobar el gasto de 70 mil pesos que hoy exige Bienestar Social. Quieren que se regrese todo y con intereses porque si no, vamos a tener problemas jurídicos que eso a mí sí ya me ocupa y me preocupa, porque no tengo el dinero y pueden ir a revisar mi estancia, está el dinero invertido en tiempo y forma como me lo solicitaron”, refirió.

En conferencia de prensa, el Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la CDMX, Mauricio Tabe exigió frenar el acoso y amedrentamiento en contra de las Estancias Infantiles y establecer un puente de comunicación entre la Secretaría de Bienestar Social y el gobierno local para revisar caso por caso para evitar injusticias.

Tras constatar el caso de mujeres operadoras de Estancias Infantiles que son acosadas y víctimas de una campaña de persecución e intimidación por parte del Gobierno, el líder de la bancada panista aseguró que están mal informando al Presidente López Obrador como sucede con el censo de niños ‘fantasma’ presentado por el gobierno federal.

Al exhibir sendos oficios fechados el 20 de marzo pasado, donde se les exige a devolver 70 mil pesos que recibieron el año pasado, o de lo contrario, podrían ser sometidas a procesos penales ante la Procuraduría General de la República (PGR), llamó al gobierno federal a privilegiar el diálogo por encima de la amenaza.

“Que se establezca una mesa de trabajo con las estancias locales para verificar la situación de las Estancias Infantiles en la Ciudad de México, caso por caso, niño por niño para dejar de estar basándonos en censos mal elaborados”.

Se trata, dijo, de trazar una ruta a favor de 17 Coordinadoras de Estancias que hasta el momento han recibido oficios intimidatorios por parte de la Federación.

“Esto es muy grave, primero porque el recurso ya fue entregado, el recurso ya fue ejercido y el recurso ya fue justificado, no hay manera de devolver un recurso cuando ya fue ejercido y además, las Estancias ya están operando”.

De acuerdo a los testimonios de Estancias afectadas, la Secretaría del Bienestar, por medio de Regina Martínez Téllez, Jefa de la Unidad de Desarrollo Social de la Delegación de dicha dependencia, envía oficios argumentando que las nuevas reglas de operación ordenan el reintegro del recurso asignado desde agosto y septiembre de 2018, cuando este, ya fue ejecutado.

Tabe sostuvo que los diputados del PAN apoyarán a las mujeres operadoras de las Estancias con asesoría y a través de un cuerpo de abogados para que denuncien el abuso de autoridad y la intimidación que son víctimas.

Además, dijo se abrirá un expediente de quejas para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos intervenga y detenga esta violencia institucional de que son objeto, por tratarse de una represalia.