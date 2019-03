El Papa Francisco siempre será bienvenido: AMLO

TIJUANA, Baja California, 27 de marzo.—Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer que El Vaticano informó que el Papa Francisco declinó venir a México en 2021, aseveró que siempre va a ser bienvenido en el país.

“Vamos a analizar no conozco sobre lo de la no visita del Papa, no sabía de eso, él siempre va a ser bienvenido a México”, dijo el mandatario, días después de que difundió que envió una carta a Francisco, así como al rey de España, Felipe VI, para invitarlos a participar en los 500 años de la caída de Tenochtitlán y los 200 de la consumación de la Independencia, y en ese acto reconocerlos excesos en la Conquista de Mesoamérica.

López Obrador recordó que ya Francisco pidió perdón en Bolivia. “De lo que le estamos solicitando lo mismo a los pueblos originarios de México, pero siempre va a haber una actitud respetuosa para con el Papa, el rey y los gobernantes extranjeros”, expresó el primer mandatario.

Precisó que en su carta a Felipe VI se les invita a una reflexión, a una relatoría para reconocer los hechos dramáticos y excesos que hubo en la Conquista. “Se ofrecen disculpas, no una indemnización ni que nos devuelvan recursos, que se trasladaron a Europa. Es aclarar lo que sucedió… No nos vamos a confrontar con nadie, pero no padecemos amnesia… Es pedir perdón para hermanarnos y reconciliarnos. ¿O es mucho pedir?”, sostuvo.

Sobre el documento que circuló el martes, que se atribuye es la carta que envió al rey de España, López Obrador negó que se tratara de el original y tampoco siquiera aceptó que fuera un borrador, como se dijo. “Nosotros no vamos a dar a conocer por lo pronto el contenido”, remató.